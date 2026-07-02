"Мы за справедливый мир, а пока его нет – за справедливый ответ" - Зеленский о массированной атаке рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о поддержке справедливого мира, а пока его нет - справедливого ответа на атаки рф. Количество погибших в результате удара по Киеву возросло до 21 человека.
Президент Владимир Зеленский после ударов россии по Украине заявил, что Киев за справедливый мир, а пока его нет - за справедливый ответ, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, будет ли ответ на ночную атаку рф на Украину, Зеленский ответил: "Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, а пока его нет - за справедливый ответ".
Напомним
Количество погибших в результате атаки рф в Киеве в ночь на 2 июля увеличилось до 21.
После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС02.07.26, 17:31 • 714 просмотров