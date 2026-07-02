"Мы за справедливый мир, а пока его нет – за справедливый ответ" - Зеленский о массированной атаке рф

Президент Владимир Зеленский после ударов россии по Украине заявил, что Киев за справедливый мир, а пока его нет - за справедливый ответ, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, будет ли ответ на ночную атаку рф на Украину, Зеленский ответил: "Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, а пока его нет - за справедливый ответ".

Напомним

Количество погибших в результате атаки рф в Киеве в ночь на 2 июля увеличилось до 21.

После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС