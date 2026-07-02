После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС

В Киеве после массированной российской атаки не прекращаются поисково-спасательные работы, под обломками дома до сих пор могут быть заблокированы 9 его жителей. Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник, передает УНН.

По словам главы ГСЧС, под завалами могут оставаться люди. Поэтому спасатели работают на нескольких активных локациях, применяют тяжелую инженерную технику, привлекают служебных собак и используют технические средства поиска.

Даник добавил, что спасательные подразделения готовились к возможному удару заранее. Накануне вечером пожарные и спасательные части вывели с мест постоянной дислокации, что позволило быстро начать работы после атаки.

"Мы знали об ударе, мы готовились к удару. Накануне вечером вывели все свои спасательные и пожарные части с мест постоянной дислокации. Они уже были готовы", — сказал глава ГСЧС.

Он отметил, что именно оперативное развертывание подразделений позволило быстро привлечь силы к ликвидации последствий удара.

Какая ситуация сейчас в столице на месте ударов рф

Сейчас на одной из локаций работает тяжелая инженерная техника. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.

"Сейчас здесь работает тяжелая инженерная техника, мы продолжаем поиск. Мы понимаем, что в завале еще есть люди. Конечно, мы до последнего надеемся, что есть кто-то живой", — сообщил глава ГСЧС.

По его словам, предварительно под завалами может находиться до девяти человек. В то же время точное количество людей, которые остаются под обломками, можно будет установить только после завершения работ.

Глава ГСЧС добавил, что работы будут продолжаться без остановки, в том числе ночью, поскольку сохраняется риск повторного удара.

"Мы прекрасно понимаем, что враг может нанести повторный удар. Поэтому работы будут идти без остановки и ночью", — сказал он.

Всего в Киеве после атаки работают более 600 пожарных и спасателей. Активными остаются четыре локации, между которыми подразделения перемещают в зависимости от потребностей.

К поисковым работам привлекли служебных собак, которые работают как на поиск живых людей, так и погибших. Также спасатели используют виброфоны.

"Параллельно мы активно используем технические средства поиска — виброфоны. В первые часы каждые полчаса мы останавливали работы, ставили виброфоны и слушали людей в завалах", — рассказал он.

Контекст

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.

По данным городских властей, в столице повреждения зафиксировали почти во всех районах. Наибольших разрушений потерпел жилой дом в Дарницком районе. По состоянию на утро было известно о 13 погибших и 86 пострадавших, 70 человек госпитализировали. Среди госпитализированных были дети.

Из-за последствий атаки 3 июля в Киеве объявили Днем траура. В городе должны приспустить флаги на коммунальных зданиях, также рекомендовано сделать это на зданиях государственной и частной форм собственности. Развлекательные мероприятия в столице в этот день запрещены.

Во время ночной воздушной тревоги на станциях Киевского метрополитена укрывались 52,5 тысячи человек, среди них почти 4,5 тысячи детей. В КГГА отмечали, что это самый высокий показатель укрытия населения в метро во время ночной тревоги за последние годы.

Напомним

Российская атака в Киеве забрала жизни уже 21 человека. Пострадали 85 человек, из них 2 детей.