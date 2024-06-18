Зеленский подписал закон о реформе автострахования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (№ 8300). Документ предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона на сайте парламента.

Документом предусматривается постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.

Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 000 грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 000 грн. на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн на одно страховое событие.

В течение двух лет после введения закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших лиц - до 2 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших лиц.

В течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц, до не менее чем 52 миллиона гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших лиц, - до не менее чем 52 миллиона гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших.

Документ также предусматривает:

уменьшение срока рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления об осуществлении страховой выплаты;

введение прямого урегулирования во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО;



обеспечение прозрачности деятельности и внедрение обязательного и регулярного отчета Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2024 года, кроме: статьи 11, вступает в силу и вводится в действие с 1 января 2027 года; части второй статьи 14, вступает в силу и вводится в действие с 1 января четвертого года после вступления Украины в Европейский союз; пунктов 12 и 13 настоящего раздела, вступают в силу и вводится в действие со дня со дня, следующего за днем опубликования настоящего Закона.

Напомним

21 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе автострахования.