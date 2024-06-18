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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зеленський підписав закон про реформу автострахування: що зміниться

Київ • УНН

 • 18104 перегляди

Президент підписав закон про поступове збільшення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Зеленський підписав закон про реформу автострахування: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" ( № 8300). Документ передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону на сайті парламенту.

Документом передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн.  на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 мільйони гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до не менше ніж 52 мільйони гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Документ також передбачає:  

  • зменшення строку розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати;  
  • запровадження прямого врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, з яким укладено договір ОСЦПВ;
  • забезпечення прозорості діяльності та запровадження обов’язкового та регулярного звітування Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) .

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2024 року, крім: статті 11, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2027 року; частини другої статті 14, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня четвертого року після вступу України до Європейського союзу; пунктів 12 і 13 цього розділу, що набирають чинності та вводиться в дію з дня з дня наступного за днем опублікування цього Закону.

Нагадаємо

21 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу автострахування.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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