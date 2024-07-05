Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О дошкольном образовании", который имеет целью улучшить условия труда педагогов, расширить права родителей, ввести новые формы и типы детских садов, а также урегулировать различные аспекты дошкольного образования.
В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О дошкольном образовании". Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Возвращено с подписью от Президента Украины
Следует заметить, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Дополнение
Ожидается, что закон улучшит условия труда для воспитателей и расширит права родителей. В частности, среди
Среди основных изменений для воспитателей:
Для родителей документ предоставляет:
Для садиков законопроект предусматривает:
Для учредителей учреждений дошкольного образования и органов власти:
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по защите детей от буллинга не только в школе, но и в других детских коллективах - учреждениях, отдыха, спортивных школах и т.д.