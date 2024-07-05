В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О дошкольном образовании". Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины - указано в карте законопроекта №8030.

Следует заметить, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Ожидается, что закон улучшит условия труда для воспитателей и расширит права родителей. В частности, среди

Среди основных изменений для воспитателей:

ежегодный отпуск 56 календарных дней для всех педагогических работников;

уменьшение нагрузки для воспитателей, инструкторов по физкультуре, психологов, социальных педагогов, ассистентов воспитателей, методистов;

возможность установления высших должностных окладов, доплат и надбавок.

Для родителей документ предоставляет:

право на территориальную доступность дошкольных учреждений, которую будут обеспечивать органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;

право формировать индивидуальную образовательную траекторию для ребенка;

право выбора формы получения дошкольного образования;

право на педагогическую поддержку.

Для садиков законопроект предусматривает:

расширенные формы получения образования: очная, сетевая, дистанционная;

новые типы: мобильный, семейный, мини-сад, центр педагогического партнерства;

нормированное использование образовательных и парциальных программ;

четкий порядок зачисления детей по территориальному принципу.

Для учредителей учреждений дошкольного образования и органов власти:

обязанность обеспечить педагогов игровыми, дидактическими, материально-техническими ресурсами;

ответственность за территориальную доступность образования;

установление доплат за превышение нормы детей в группе;

особые условия ликвидации садов в сельской местности и специальных детсадов.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по защите детей от буллинга не только в школе, но и в других детских коллективах - учреждениях, отдыха, спортивных школах и т.д.