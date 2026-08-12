Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Чёрный лес"
Киев • УНН
Президент подписал указ о создании парка площадью более 13,7 тысячи гектаров в Кропивницком районе. Территория включает земли лесного и водного фондов, а администрация будет работать под управлением Гослесагентства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка «Чёрный лес» на территории Кировоградской области, пишет УНН.
Детали
Согласно указу №719/2026, опубликованному 11 августа на официальном сайте президента, новый природный парк будет расположен в Кропивницком районе.
В территорию парка включено 13 710,2441 га земель государственной и коммунальной собственности.
В частности:
- 12 844,5 га земель государственной собственности лесохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины», изымаются у землепользователя и передаются национальному природному парку в постоянное пользование;
- 865,7441 га земель коммунальной собственности (земли водного фонда, сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения) включаются в территорию парка без изъятия у нынешних землепользователей.
Кроме того, указом поддержано предложение Кабинета министров о создании специальной администрации национального природного парка «Чёрный лес», которая будет работать в сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Правительство должно в течение шести месяцев утвердить Положение о парке.
Также в 2027–2029 годах Кабинет министров должен разработать проект землеустройства по отводу земельных участков и оформлению вещных прав на соответствующие земельные участки, а также разработать проект землеустройства по организации и установлению границ территории национального природного парка.
Отдельно предусмотрена разработка в 2027–2028 годах Проекта организации территории национального природного парка «Чёрный лес», который будет определять вопросы охраны, воспроизводства и рекреационного использования природных комплексов.
Финансирование функционирования нового национального парка должно быть предусмотрено при подготовке проектов государственного бюджета на 2027 год и последующие годы.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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