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Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Чёрный лес"

Киев • УНН

 • 2074 просмотра

Президент подписал указ о создании парка площадью более 13,7 тысячи гектаров в Кропивницком районе. Территория включает земли лесного и водного фондов, а администрация будет работать под управлением Гослесагентства.

Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Чёрный лес"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка «Чёрный лес» на территории Кировоградской области, пишет УНН.

Детали

Согласно указу №719/2026, опубликованному 11 августа на официальном сайте президента, новый природный парк будет расположен в Кропивницком районе.

В территорию парка включено 13 710,2441 га земель государственной и коммунальной собственности.

В частности:

  • 12 844,5 га земель государственной собственности лесохозяйственного назначения, находящихся в постоянном пользовании Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины», изымаются у землепользователя и передаются национальному природному парку в постоянное пользование;
    • 865,7441 га земель коммунальной собственности (земли водного фонда, сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения) включаются в территорию парка без изъятия у нынешних землепользователей.

      Кроме того, указом поддержано предложение Кабинета министров о создании специальной администрации национального природного парка «Чёрный лес», которая будет работать в сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

      Правительство должно в течение шести месяцев утвердить Положение о парке.

      Также в 2027–2029 годах Кабинет министров должен разработать проект землеустройства по отводу земельных участков и оформлению вещных прав на соответствующие земельные участки, а также разработать проект землеустройства по организации и установлению границ территории национального природного парка.

      Отдельно предусмотрена разработка в 2027–2028 годах Проекта организации территории национального природного парка «Чёрный лес», который будет определять вопросы охраны, воспроизводства и рекреационного использования природных комплексов.

      Финансирование функционирования нового национального парка должно быть предусмотрено при подготовке проектов государственного бюджета на 2027 год и последующие годы.

      Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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