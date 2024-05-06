Зеленский почтил украинских пехотинцев: вручил награды и боевые знамена

Президент Украины Владимир Зеленский в День пехоты поздравил защитников, которые являются основой украинского войска, отметив, что всегда больше всего именно от воинов-пехотинцев зависит, чья будет земля. Глава государства также вручил награды военным, к сожалению, некоторым посмертно, которые были переданы родственникам, а также вручил боевые знамена 22-й, 31-й, 32-й и 65-й отдельным механизированным бригадам, передает УНН.

Сегодня Украина отмечает профессиональный день воинов, которые являются основой нашего войска. Наиболее многочисленная составляющая Сил обороны Украины и наиболее определяющая. Фундамент Вооруженных Сил Украины. Всегда больше всего именно от воинов-пехотинцев зависит, чья будет земля - сказал Зеленский.

Он отметил, что современная война - это много компонентов государственной и военной силы, которые должны быть эффективными.

Логистика - от ее оперативности зависят жизни и боевые результаты. Артиллерия, которая должна быть меткой. Авиация и ПВО, которые поддерживают действия на земле. РЭБ, которая защищает. Дроны, которые уже стали действительно сильным украинским аргументом против оккупанта - и в ближнем бою, и в стратегической глубине. Но все это ради того, чтобы наш солдат, наш украинский пехотинец был устойчивым на позициях и мог двигаться вперед - чтобы возвращать Украине украинское. Наш, украинский контроль именно там на земле, где есть наши пехотные позиции, сила наших воинов-пехотинцев - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна уважать каждого, кто отдал свою жизнь за независимость.

Глава государства вручил два ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины, а также наградил трех бойцов "Крестом боевых заслуг", одному военнослужащему орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, трем - ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а трое воинов получили ордена "За мужество" ІІ степени, пятеро - "За мужество" ІІІ степени.

Кроме того, Зеленский вручил боевые знамена 22-й, 31-й, 32-й и 65-й отдельным механизированным бригадам и почетную награду "За мужество и отвагу" получили 47-я и 66-я отдельные механизированные бригады.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в День пехоты поделился фотографиями работы украинских пехотинцев.