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"Виконують найскладніші завдання на фронті": Зеленський поділився світлинами роботи українських піхотинців

"Виконують найскладніші завдання на фронті": Зеленський поділився світлинами роботи українських піхотинців

Київ • УНН

 • 20787 перегляди

У День піхоти Президент Зеленський подякував українським піхотинцям за службу, щоденний героїзм і захист від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський у День піхоти поділився світлинами роботи українських піхотинців, пише УНН.

День піхоти. Професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. Дякую кожному й кожній в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм, за те, що ви є надійною основою нашої оборони! Пишаємося українськими піхотинцями!

- написав Зеленський у соцмережах.

Сьогодні День піхоти в Україні: роль піхоти у протидії російської агресії06.05.24, 06:49 • 25941 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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