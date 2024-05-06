"Виконують найскладніші завдання на фронті": Зеленський поділився світлинами роботи українських піхотинців
Київ • УНН
У День піхоти Президент Зеленський подякував українським піхотинцям за службу, щоденний героїзм і захист від російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський у День піхоти поділився світлинами роботи українських піхотинців, пише УНН.
День піхоти. Професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. Дякую кожному й кожній в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм, за те, що ви є надійною основою нашої оборони! Пишаємося українськими піхотинцями!
Сьогодні День піхоти в Україні: роль піхоти у протидії російської агресії06.05.24, 06:49 • 25941 перегляд