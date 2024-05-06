"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  71552 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  209863 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  205865 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  204899 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172650 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113311 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128894 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126513 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119795 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115473 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев

В День пехоты Президент Зеленский поблагодарил украинских пехотинцев за службу, ежедневный героизм и защиту от российской агрессии.

Война •   •  5895 просмотра
"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев

ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.

Война •   •  10256 просмотра
ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео

Шмыгаль о членстве в НАТО: Украина "в шаге от приглашения"

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина провела все необходимые реформы и сейчас находится "в шаге от приглашения" к вступлению в НАТО. Шмыгаль ожидает, что Украина получит приглашение на саммите НАТО в июле.

политика •   •  10083 просмотра
Шмыгаль о членстве в НАТО: Украина "в шаге от приглашения"

Финляндия повышает боеспособность из-за возможного вторжения россии

Финляндия повышает свою боеспособность и готовится к возможному противостоянию с россией, активизируя военные сделки с частными компаниями, накапливая необходимые запасы и используя свои большие резервные силы.

Новости Мира •   •  8840 просмотра
Финляндия повышает боеспособность из-за возможного вторжения россии

Российские обстрелы нарушили электроснабжение в двух областях, в Донецкой области ранены 3 работников шахты - Минэнерго

Вражеские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, оставив сотни тысяч людей без электро- и газоснабжения, работы по восстановлению продолжаются.

Война •   •  9687 просмотра
Российские обстрелы нарушили электроснабжение в двух областях, в Донецкой области ранены 3 работников шахты - Минэнерго

Враг усиливает давление в районе Старомайорского Донецкой области

Противник усилил давление в районе Старомайорского, осуществив три попытки штурма и потеряв четыре танка, а ситуация в Роботине оставалась сложной - утром было сброшено шесть управляемых авиабомб.

Война •   •  8060 просмотра
Враг усиливает давление в районе Старомайорского Донецкой области

Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: "Если придет время, мы будем абсолютно благодарны"

Премьер-министр Украины заявил, что подкрепление из стран НАТО поможет оттеснить российских оккупантов, и Киев будет благодарен за дополнительные войска.

Война •   •  12276 просмотра
Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: "Если придет время, мы будем абсолютно благодарны"

В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

Продюсеры сериала "Поколение V" на Prime Video не будут переигрывать роль Ченса Пердомо после его трагической гибели, вместо этого переделают сюжетные линии второго сезона, чтобы почтить его память и наследие.

Новости Мира •   •  15949 просмотра
В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

Двух агентов фсб задержали за подготовку координат для массированных российских авиаударов по объектам энергетики и топливных хранилищах в Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи.

Война •   •  11831 просмотра
Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрировано на одном адресе: что такое адреса массовых регистраций и где их больше всего

Более 140 000 компаний в Украине зарегистрированы по адресам массовой регистрации, причем наибольшее количество - более 2 000 компаний - зарегистрировано по одному адресу в Киеве.

Экономика •   •  11379 просмотра
В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрировано на одном адресе: что такое адреса массовых регистраций и где их больше всего