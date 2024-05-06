"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в День пехоты поделился фотографиями работы украинских пехотинцев, пишет УНН.

День пехоты. Профессиональный день наших воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте, уничтожают оккупанта, несмотря ни на что, и приобретают защиту для нашего государства и людей. Спасибо каждому и каждой в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм, за то, что вы являетесь надежной основой нашей обороны! Гордимся украинскими пехотинцами!