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Зеленський вшанував українських піхотинців: вручив нагороди та бойові прапори

Зеленський вшанував українських піхотинців: вручив нагороди та бойові прапори

Київ • УНН

 • 32072 перегляди

У День піхоти Президент Зеленський вшанував українських піхотинців як основу армії, вручивши нагороди та бойові прапори бригадам за їхню мужність і жертовність у захисті української землі.

Президент України Володимир Зеленський у День піхоти привітав захисників, які є основою українського війська, зазначивши, що завжди найбільше саме від воїнів-піхотинців залежить, чия буде земля. Глава держави також вручив нагороди військовим, на жаль, деяким посмертно, які були передані родичам, а також вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам, передає УНН.

Сьогодні Україна відзначає професійний день воїнів, які є основою нашого війська. Найбільш численна складова Сил оборони України і найбільш визначальна. Фундамент Збройних Сил України. Завжди найбільше саме від воїнів-піхотинців залежить, чия буде земля 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що сучасна війна – це багато компонентів державної та військової сили, які мають бути ефективними.

Логістика – від її оперативності залежать життя та бойові результати. Артилерія, яка має бути влучною. Авіація та ППО, які підтримують дії на землі. РЕБ, яка захищає. Дрони, які вже стали дійсно сильним українським аргументом проти окупанта – і в ближньому бою, і в стратегічній глибині. Але все це заради того, щоб наш солдат, наш український піхотинець був стійким на позиціях та міг рухатися вперед – щоб повертати Україні українське. Наш, український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців 

- додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна повинна шанувати кожного, хто віддав своє життя за незалежність.

Глава держави вручив два ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України, а також нагородив трьох бійців "Хрестом бойових заслуг", одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а троє воїнів отримали ордени "За мужність" ІІ ступеня, п’ятеро – "За мужність" ІІІ ступеня.

Крім того, Зеленський вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам та почесну відзнаку "За мужність та відвагу" отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у День піхоти поділився світлинами роботи українських піхотинців.

Павло Башинський

Павло Башинський

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