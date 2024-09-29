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Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 11:49  •  1452 просмотра

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Президент Украины принял участие в церемонии почтения памяти жертв нацистских расстрелов в Бабьем Яру. Зеленский отметил важность помнить об этих страшных временах и не допустить их повторения.

Президент Владимир Зеленский в 83-ю годовщину трагедии Бабьего Яра почтил память жертв массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в 1941-1943 годах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Сообщается, что в церемонии почтения памяти расстрелянных евреев и других жертв нацистов, которая состоялась на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, раввины и послы.

Представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву. Владимир Зеленский поблагодарил всех присутствующих, кто почтил память погибших.

"Мы не можем забывать о таких страшных временах - фашизма, нацизма. Должны об этом напоминать всем. Вспоминать не только в Украине, но и напоминать всем, кто за границами нашего государства, что такие страшные времена не могут вернуться снова", - подчеркнул он.

Глава государства также отметил весомый вклад стран-союзников и еврейского народа в победу над нацизмом.

За время оккупации нацисты убили около 100 тысяч человек в Бабьем Яру - почти все еврейское население города. Только в течение 29-30 сентября 1941 года они расстреляли более 30 тысяч человек в Киеве: детей, женщин, людей пожилого возраста. Путь, по которому местных жителей гнали в Бабий Яр, назвали "Дорогой смерти".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедия в Бабьем Яру должна была научить мир, что нужно стоять на страже человечности, жизни и справедливости.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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