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Зеленський ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Зеленський ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Київ • УНН

 • 17973 перегляди

Президент України взяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв нацистських розстрілів у Бабиному Яру. Зеленський наголосив на важливості пам'ятати про ці страшні часи та не допустити їх повторення.

Президент Володимир Зеленський у 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Повідомляється, що у церемонії вшанування пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів, яка відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", також узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, рабини й посли.

Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. Володимир Зеленський подякував усім присутнім, хто вшанував пам’ять загиблих.

"Ми не можемо забувати про такі страшні часи – фашизму, нацизму. Маємо про це нагадувати всім. Згадувати не лише в Україні, а й нагадувати всім, хто за кордонами нашої держави, що такі страшні часи не можуть повернутися знову", – наголосив він.

Глава держави також відзначив вагомий внесок країн-союзників та єврейського народу в перемогу над нацизмом.

За час окупації нацисти вбили близько 100 тисяч людей у Бабиному Яру – майже все єврейське населення міста. Лише впродовж 29-30 вересня 1941 року вони розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві: дітей, жінок, людей літнього віку. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали "Дорогою смерті".

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедія в Бабиному Яру повинна була навчити світ, що потрібно стояти на сторожі людяності, життя і справедливості.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
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