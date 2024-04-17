Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  109558 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  149131 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  149475 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  139794 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113509 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126156 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137899 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137368 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123940 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103508 просмотра

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11 апреля 2024, 05:00  •  472015 просмотра

Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.

Война •   •  2465 просмотра
Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 39 взрывов во многих населенных пунктах.

Война •   •  4303 просмотра
За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов

В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ

После того как украинский беспилотник был сбит и врезался в промышленное здание, рядом с нефтебазой в Воронеже вспыхнул пожар.

Война •   •  4237 просмотра
В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ

Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс США, особенно лидера демократов Хакима Джеффриса, за решающую двухпартийную поддержку и вклад в укрепление Украины путем предоставления 22,9 млрд долларов финансовой помощи и более 45 млрд долларов военной помощи.

Война •   •  6820 просмотра
Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки

Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.

Война •   •  6294 просмотра
Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения

Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было замечено несколько групп беспилотников Shahed иранского производства, которые направляются в разные регионы Украины.

Война •   •  7103 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов

В российском воронеже слышали взрывы

Жители российского воронежа сообщили о нескольких взрывах, хотя официальных подробностей пока нет.

Новости Мира •   •  7154 просмотра
В российском воронеже слышали взрывы

Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум

Протестующие в Тбилиси выдвинули ультиматум с требованием отозвать противоречивый закон об "иностранных агентах" в течение часа.

Новости Мира •   •  8139 просмотра
Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум

Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре и системам противовоздушной обороны "Хезболлы" в Баальбеке на востоке Ливана, а также по военным зданиям и инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана.

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Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Байден обещает немедленно подписать законопроекты, предоставляющие критически важную помощь Украине, Израилю и Тайваню после одобрения Конгрессом, чтобы поддержать союзников против угроз со стороны россии и Ирана.

Война •   •  10547 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню