Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных за успешно выполненную операцию в Джанкое, что в оккупированном Крыму. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского к украинцам.

Хочу поблагодарить также всех в наших Вооруженных Силах Украины, кто готовит специальные операции - особо важные операции, чрезвычайно весомые, которые уничтожают технику российской армии, их боевую инфраструктуру. Сегодня Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо Главкому Сырскому за организацию этой операции. Оккупант должен терять, и каждая их потеря - это сила Украины. - подчеркнул Президент.

Контекст

Ранее УНН сообщал, что ночью на 17 апреля по территории аэродрома в оккупированном Крыму в Джанкое была осуществлена серия ударов. Партизаны подтвердили поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.

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