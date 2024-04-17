В госпитали Севастополя военные рф везут раненых при ударе по аэропорту Джанкой

Раненых в аэропорту Джанкоя российских военных перевезли в больницы Севастополя. Судя по количеству машин – раненых много. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", передаёт УНН.

По Севастополю караваны машин скорой помощи едут в военный госпиталь чф рф и в 1-ю горбольницу, сообщают наши подписчики. Везут раненых оккупантов из Джанкоя. – сказано в сообщении.

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Партизаны с движения "АТЕШ" тоже подтвердили информацию о прибытие машин с ранеными военными в Севастополь.

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 17 апреля по территории аэродрома в оккупированном Крыму в Джанкое была осуществлена серия ударов. Партизаны подтвердили поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.