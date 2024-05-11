Зеленский поблагодарил США за военную помощь для защиты от российских атак

Я благодарен Президенту Джозефу Байдену, Конгрессу и американскому народу за сегодняшний новый пакет военной помощи. Сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.

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Украинский Президент Владимир Зеленский выразил свою благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену, а также Конгрессу и американскому народу за новый пакет военной помощи.

Эта своевременная и жизненно важная поддержка США сохранит жизни гражданских людей и усилит украинских воинов на фронте. Она также позволит нам лучше защитить наши города и общины от постоянного воздушного террора России против нашей критической инфраструктуры и энергетики - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что Америка является лидером в оказании поддержки Украине.

Срывая наступательные планы России, мы приближаем справедливый мир для Украины и долгосрочную стабильность для всего евроатлантического сообщества

Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США