Зеленский поблагодарил США за военную помощь для защиты от российских атак

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  113873 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  135729 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  143411 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  135475 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148562 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129589 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132608 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121934 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167990 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150746 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  316929 просмотра

Зеленский поблагодарил США за военную помощь для защиты от российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Байдену, Конгрессу и американскому народу за новый пакет военной помощи, который спасет жизни гражданского населения, укрепит украинских солдат и поможет защитить города от российских воздушных атак.

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Зеленский поблагодарил США за военную помощь для защиты от российских атак

На оккупированной Луганщине после удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области в результате удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы, в частности, от минно-взрывных травм и отравления продуктами горения.

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На оккупированной Луганщине после удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы

Зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Харьковской области.

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Зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине

За день рф 26 раз обстреляла Сумскую область: есть пострадавшие и 1 погибшая

Силы террористической страны совершили 26 обстрелов в Сумской области, вызвав 139 взрывов. В результате агрессии ранены женщина и ребенок, бабушка которого погибла.

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За день рф 26 раз обстреляла Сумскую область: есть пострадавшие и 1 погибшая

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы произошли в Харькове.

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В Харькове прогремели взрывы

Враг атакует: ракетная опасность на Харьковщине и Полтавщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Харьковской и Полтавской областях.

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Враг атакует: ракетная опасность на Харьковщине и Полтавщине

В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

Беспилотник в российском селе пролетарское белгородской области повредил 3 здания и 2 единицы техники на сельскохозяйственном предприятии, но никто из гражданских не пострадал.

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В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ

В Харьковской области продолжаются активные оборонительные бои против российских войск, которые пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

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На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ

Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине

Военно-воздушные Силы Украины сообщили о вражеских запусках КАБ в Херсонской области.

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Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине

В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.

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В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией