Зеленський подякував США за військову допомогу для захисту від російських атак
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту США Байдену, Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги, який врятує життя цивільного населення, зміцнить українських солдатів та допоможе захистити міста від російських повітряних атак.
Я вдячний Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народу за сьогоднішній новий пакет військової допомоги. Повідомляє Президент України Володимир Зеленський у X, передає УНН.
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Український Президент Володимир Зеленський висловив свою вдячність Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену, а також Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги.
Ця своєчасна й життєво важлива підтримка США збереже життя цивільних людей та посилить українських воїнів на фронті. Вона також дасть нам змогу краще захистити наші міста й громади від постійного повітряного терору росії проти нашої критичної інфраструктури та енергетики
Крім того, Глава держави підкреслив, що Америка є лідером у наданні підтримки Україні.
Зриваючи наступальні плани росії, ми наближаємо справедливий мир для України та довгострокову стабільність для всієї євроатлантичної спільноти
Працюємо, щоб зброя якнайшвидше показала себе на фронті: Зеленський про новий пакет допомоги від США10.05.24, 22:14 • 60849 переглядiв