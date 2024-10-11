Зеленский передал Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф
Киев • УНН
Президент Украины отреагировал на смерть журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Зеленский обсудил с Папой Римским вопрос освобождения украинских пленных и передал список заключенных журналистов.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть украинской журналистки Виктории Рощиной, отметив, что она была в списках на обмен и добавил, что передал Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня же утром в Ватикане провел встречу с Папой Римским Франциском и госсекретарем кардиналом Паролином. Очень чувствительный вопрос для Украины, для многих семей в Украине - освобождение из российского плена наших людей. Воины, и гражданские, дети, и взрослые. Тысячи украинцев и украинок. Вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Мои соболезнования родным, но она была в списках на обмен, и очень трудно вести эту работу - подталкивать обмены. И именно поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности в усилиях Ватикана
Он отметил, что договорился с Папой, что Украина передаст Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф.
"Мы обсудили детально возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. И мы надеемся на поддержку. Мы готовим на этот месяц встречу в Канаде именно по этому пункту формулы мира, по гуманитарным вопросам. Я пригласил Ватикан принять участие", - добавил Зеленский.
Напомним
Внутреннее расследование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подтверждает смерть журналистки Виктории Рощиной. На данный момент обстоятельства смерти неизвестны, но проводится соответствующая работа, чтобы их установить.