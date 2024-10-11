Зеленский передал Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  57076 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  101429 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  123896 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  134253 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  132348 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  127042 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112854 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108150 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107484 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91345 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"

В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"

  •  22966 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  110864 просмотра
Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб

  •  21333 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  76006 просмотра
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  66179 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  66179 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  76006 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  110864 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  126364 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  125531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  103070 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  113930 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  86576 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  118205 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  112448 просмотра
Актуальное
Зеленский передал Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф

Зеленский передал Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 17:12  •  4886 просмотра

Read in English

Президент Украины отреагировал на смерть журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Зеленский обсудил с Папой Римским вопрос освобождения украинских пленных и передал список заключенных журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть украинской журналистки Виктории Рощиной, отметив, что она была в списках на обмен и добавил, что передал Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же утром в Ватикане провел встречу с Папой Римским Франциском и госсекретарем кардиналом Паролином. Очень чувствительный вопрос для Украины, для многих семей в Украине - освобождение из российского плена наших людей. Воины, и гражданские, дети, и взрослые. Тысячи украинцев и украинок. Вчера стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Мои соболезнования родным, но она была в списках на обмен, и очень трудно вести эту работу - подталкивать обмены. И именно поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности в усилиях Ватикана 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что договорился с Папой, что Украина передаст Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в рф.

"Мы обсудили детально возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. И мы надеемся на поддержку. Мы готовим на этот месяц встречу в Канаде именно по этому пункту формулы мира, по гуманитарным вопросам. Я пригласил Ватикан принять участие", - добавил Зеленский.

Напомним

Внутреннее расследование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подтверждает смерть журналистки Виктории Рощиной. На данный момент обстоятельства смерти неизвестны, но проводится соответствующая работа, чтобы их установить.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
papa-frantsiskПапа Франциск
kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина