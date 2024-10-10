У Координаційному штабі підтверджують смерть журналістки Вікторії Рощиної, обставини встановлюють

Внутрішнє розслідування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими підтверджує смерть журналістки Вікторії Рощиної. Наразі обставини смерті невідомі, але проводиться відповідна робота, щоб їх встановити. Про це розповів речник Координаційного штабу Петро Яценко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, ця інформація підтверджена. Тобто, на жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Ми знали Вікторію. В 2022 році вона робила матеріали в Координаційному штабі, тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж", - сказав Яценко.

Він зазначив, що про обставини смерті наразі зарано говорити.

"Проводиться відповідна робота, щоб їх встановити. Я думаю, що у будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося і також, якщо в цьому є винні ті, хто спричинив до цієї смерті, або загибелі, то вони будуть обов’язково покарані, тому що такі злочини не мають терміни давності", - додав Яценко.

Також, за його словами, у російському полоні числиться близько 25 українських журналістів, але робота щодо всіх них ведеться.

"Робота щодо звільнення Вікторії так само велася і те, що її переводили з таганрога до москви це був етап її підготовки до звільнення. Ми стежимо за всіма. Ми намагаємося пам’ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі. На жаль, тут ми не встигли", - резюмував Яценко.

Нагадаємо

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, у росії в ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Окупанти заявили, що це сталося в процесі етапування з таганрогу до москви.

Пізніше Юрчишин видалив свій пост про смерть Рощиної. Згодом з'явився інший пост, що інформацію треба верифікувати.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і її етапували до "Лефортово". Офіційного підтвердження смерті журналістки Україна не отримувала, інформація потребує перевірки.