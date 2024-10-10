В Координационном штабе подтверждают смерть журналистки Виктории Рощиной, обстоятельства устанавливаются

Внутреннее расследование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подтверждает смерть журналистки Виктории Рощиной. Сейчас обстоятельства смерти неизвестны, но проводится соответствующая работа, чтобы их установить. Об этом рассказал представитель Координационного штаба Петр Яценко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы провели внутреннее расследование и, к сожалению, эта информация подтверждена. То есть, к сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в Координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики тоже", - сказал Яценко.

Он отметил, что об обстоятельствах смерти пока рано говорить.

"Проводится соответствующая работа, чтобы их установить. Я думаю, что в любом случае об этих обстоятельствах мы узнаем и также, если в этом есть виновные те, кто привел к этой смерти, или гибели, то они будут обязательно наказаны, потому что такие преступления не имеют сроки давности", - добавил Яценко.

Также, по его словам, в российском плену числится около 25 украинских журналистов, но работа по всем им ведется.

"Работа по освобождению Виктории так же велась и то, что ее переводили из таганрога в москву это был этап ее подготовки к освобождению. Мы следим за всеми. Мы стараемся помнить обо всех наших и военнослужащих, и гражданских, и журналистов, которые находятся в российской неволе. К сожалению, здесь мы не успели", - резюмировал Яценко.

Напомним

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из таганрога в москву.

Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию надо верифицировать.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина была в списках на обмен и ее этапировали в "Лефортово". Официального подтверждения смерти журналистки Украина не получала, информация требует проверки.