В Координационном штабе подтверждают смерть журналистки Виктории Рощиной, обстоятельства устанавливаются

ukenru
Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  28588 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  46469 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  57836 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  63914 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  95083 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  102595 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  87336 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118056 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126064 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  157869 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Повышения налогов для военных не будет: Рада поддержала соответствующую поправку

Повышения налогов для военных не будет: Рада поддержала соответствующую поправку

  •  18130 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  100874 просмотра
Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

  •  24208 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  66305 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  59686 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  59686 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  66305 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  100874 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  157868 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  130443 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  3032 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  111078 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  106234 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  110592 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  117577 просмотра
Актуальное
В Координационном штабе подтверждают смерть журналистки Виктории Рощиной, обстоятельства устанавливаются

В Координационном штабе подтверждают смерть журналистки Виктории Рощиной, обстоятельства устанавливаются

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 15:55  •  2984 просмотра

Read in English

Координационный штаб подтвердил смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Обстоятельства смерти неизвестны, ведется расследование. В плену рф остается около 25 украинских журналистов.

Внутреннее расследование Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подтверждает смерть журналистки Виктории Рощиной. Сейчас обстоятельства смерти неизвестны, но проводится соответствующая работа, чтобы их установить. Об этом рассказал представитель Координационного штаба Петр Яценко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы провели внутреннее расследование и, к сожалению, эта информация подтверждена. То есть, к сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в Координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики тоже", - сказал Яценко.

Он отметил, что об обстоятельствах смерти пока рано говорить.

"Проводится соответствующая работа, чтобы их установить. Я думаю, что в любом случае об этих обстоятельствах мы узнаем и также, если в этом есть виновные те, кто привел к этой смерти, или гибели, то они будут обязательно наказаны, потому что такие преступления не имеют сроки давности", - добавил Яценко.

Также, по его словам, в российском плену числится около 25 украинских журналистов, но работа по всем им ведется.

"Работа по освобождению Виктории так же велась и то, что ее переводили из таганрога в москву это был этап ее подготовки к освобождению. Мы следим за всеми. Мы стараемся помнить обо всех наших и военнослужащих, и гражданских, и журналистов, которые находятся в российской неволе. К сожалению, здесь мы не успели", - резюмировал Яценко.

Напомним

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в россии в заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Оккупанты заявили, что это произошло в процессе этапирования из таганрога в москву.

Позже Юрчишин удалил свой пост о смерти Рощиной. Впоследствии появился другой пост, что информацию надо верифицировать.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория Рощина была в списках на обмен и ее этапировали в "Лефортово". Официального подтверждения смерти журналистки Украина не получала, информация требует проверки.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
verkhovna-radaВерховная Рада
vlad-yatsenkoВлад Яценко
ukrainaУкраина