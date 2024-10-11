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Зеленський передав Ватикану список українських журналістів, які знаходяться в полоні в рф

Київ • УНН

 • 17169 перегляди

Президент України відреагував на смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Зеленський обговорив з Папою Римським питання звільнення українських полонених та передав список ув'язнених журналістів.

Зеленський передав Ватикану список українських журналістів, які знаходяться в полоні в рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть української журналістки Вікторії Рощиної, зазначивши, що вона була у списках на обмін та додав, що передав Ватикану список українських журналістів, які знаходяться в полоні в рф. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж вранці у Ватикані провів зустріч з Папою Римським Франциском і держсекретарем кардиналом Пароліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні - звільнення з російського полону наших людей. Воїни, і цивільні, діти, і дорослі. Тисячі українців і українок. Вчора стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Мої співчуття рідним, але вона була у списках на обмін, і дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни. І саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що домовився із Папою, що Україна передасть Ватикану список українських журналістів, які знаходяться в полоні в рф.

"Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку. Ми готуємо на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту формули миру, щодо гуманітарних питань. Я запросив Ватикан узяти участь", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Внутрішнє розслідування Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими підтверджує смерть журналістки Вікторії Рощиної. Наразі обставини смерті невідомі, але проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.

Павло Башинський

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