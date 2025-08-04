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Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Зеленский заявил о продолжении поддержки городов Восточной Украины, в частности специальные условия для бизнеса. Он ожидает доклад от премьер-министра Юлии Свириденко относительно программы действий для приграничных территорий.

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет и в дальнейшем поддерживать украинские города восточной Украины и ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Государство будет и в дальнейшем поддерживать наши города, наши общины Восточной части Украины. В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях – чтобы сохранить рабочие места и сохранить наше украинское производство. Много нюансов. Мы обсудили уже с премьер-министром Юлией Свириденко, и ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий 

- сказал Зеленский.

Напомним

Кабинет Министров Украины утвердил механизм, по которому медицинские работники, работающие в сельской местности, смогут получить служебное жилье. Медик самостоятельно выбирает жилье, а после нескольких этапов согласования его покупает государство. Проживать в нем можно будет на время работы в местной больнице.

Павел Башинский

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина