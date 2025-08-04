Зеленський очікує від Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про продовження підтримки міст Східної України, зокрема спеціальні умови для бізнесу. Він очікує доповідь від прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо програми дій для прикордонних територій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава буде й надалі підтримувати українські міста східної України та очікує від прем’єр-міністра Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади Східної частини України. Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях – щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, і очікую на доповідь про програму дій для прикордонних територій
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив механізм, за яким медичні працівники, що працюють у сільській місцевості, зможуть отримати службове житло. Медик самостійно обирає помешкання, а після кілька етапного погодження його купує держава. Проживати в ньому можна буде на час роботи в місцевій лікарні.