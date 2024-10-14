Зеленский отметил важность производства ОПК для помощи Украине сражаться: поделился видео
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул значение отечественного оборонно-промышленного комплекса для укрепления государства. Он поблагодарил работников ОПК и партнеров за вклад в защиту жизни украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значение отечественного оборонно-промышленного комплекса для укрепления государства, поделившись видео, пишет УНН.
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"Одно из производств нашего ОПК, которое помогает Украине сражаться. Сегодня очень важно, чтобы сила нашего государства росла. И все, кто работает ради этого, также являются защитниками Украины, делают большой вклад в то, чтобы наше государство выстояло. Спасибо каждому и каждой, кто отдает свои собственные силы ради укрепления страны, всем нашим партнерам за совместные договоренности и проекты, которые добавляют возможностей для защиты жизни людей", - написал Зеленский в соцсетях.
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