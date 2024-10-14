Зеленський відзначив важливість виробництва ОПК для допомоги Україні битися: поділився відео

Президент України Володимир Зеленський підкреслив значення вітчизняного оборонно-промислового комплексу для зміцнення держави, поділившись відео, пише УНН.

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"Одне з виробництв нашого ОПК, яке допомагає Україні битися. Сьогодні дуже важливо, щоб сила нашої держави зростала. І всі, хто працює заради цього, також є захисниками України, роблять великий внесок у те, щоб наша держава вистояла. Дякую кожному й кожній, хто віддає свої власні сили заради зміцнення країни, усім нашим партнерам за спільні домовленості та проєкти, які додають можливостей для захисту життя людей", - написав Зеленський у соцмережах.

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