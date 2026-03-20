Зеленский определил четыре ключевые задачи для переговорщиков в США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре задачи для украинских переговорщиков в США, главная из которых - четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Главная их задача - это четкие параметры продолжения трехсторонней встречи. Второе - это подготовка к соответствующим встречам, это готовность документов. Третье - это программа PURL, через которую мы покупаем ракеты для Patriot - эти возможности обсудить с американской стороной, продолжение этой программы. И четвертое, будем, безусловно, говорить с ними о наших взаимоотношениях и о drone deal ("дроновая сделка")