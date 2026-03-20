Зеленський визначив чотири ключові завдання для перемовників у США

Президент України Володимир Зеленський назвав чотири завдання для українських перемовників у США, головне з яких - чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Головне їх завдання - це чіткі параметри продовження тристоронньої зустрічі. Друге - це підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів. Третє - це програма PURL, через яку ми купуємо ракети для Patriot - ці можливості обговорити з американською стороною, продовження цієї програми. І четверте, будемо, безумовно, говорити з ними про наші взаємовідносини і про drone deal ("дронова угода") - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що політична частина переговорної групи вже в дорозі до США, де у суботу планується зустріч із американською стороною.