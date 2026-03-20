Зеленський визначив чотири ключові завдання для перемовників у США
Київ • УНН
Президент окреслив цілі візиту до США, серед яких параметри тристоронніх зустрічей та закупівля ракет Patriot. Також обговорять деталі дронової угоди.
Президент України Володимир Зеленський назвав чотири завдання для українських перемовників у США, головне з яких - чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.
Головне їх завдання - це чіткі параметри продовження тристоронньої зустрічі. Друге - це підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів. Третє - це програма PURL, через яку ми купуємо ракети для Patriot - ці можливості обговорити з американською стороною, продовження цієї програми. І четверте, будемо, безумовно, говорити з ними про наші взаємовідносини і про drone deal ("дронова угода")
Нагадаємо
Раніше Зеленський повідомив, що політична частина переговорної групи вже в дорозі до США, де у суботу планується зустріч із американською стороною.