На полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский впервые провел встречу лидерами индо-тихоокеанских государств - партнеров НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

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В частности глава государства встретился с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая стремительно меняется, требует единства и слаженности в вопросах безопасности - рассказал Зеленский.

Во время встречи он также отметил что на фоне постоянных атак России Украине срочно требуется усиление противовоздушной обороны системами ПВО и РЭБ.

Спасибо Австралии и Новой Зеландии за объявленные оборонные пакеты. Ценим эту важную помощь для нашей страны и наших людей - добавил глава государства.

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