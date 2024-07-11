Киев • УНН
На саммите НАТО Президент Зеленский встретился с лидерами стран-партнеров из Индо-Тихоокеанского региона - Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, чтобы обсудить вопросы безопасности в быстро меняющемся Индо-Тихоокеанском регионе.
На полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский впервые провел встречу лидерами индо-тихоокеанских государств - партнеров НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
В частности глава государства встретился с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.
Обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая стремительно меняется, требует единства и слаженности в вопросах безопасности
Во время встречи он также отметил что на фоне постоянных атак России Украине срочно требуется усиление противовоздушной обороны системами ПВО и РЭБ.
Спасибо Австралии и Новой Зеландии за объявленные оборонные пакеты. Ценим эту важную помощь для нашей страны и наших людей
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