Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области

Президент Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским усиление украинских военных в ключевых точках фронта. Особое внимание сейчас Донецкой области. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Сегодня говорил с Главкомом Сырским, в частности о том, как усилить наших воинов в ключевых точках фронта и особое внимание сейчас Донецкой области. Благодарен всем, кто действительно стойкий, кто своей смелостью помогает воинам на позициях рядом", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News заявил, что россия намерена до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но украинские защитники рассчитывают выстоять и отразить наступление врага.

DeepState сообщало, что в Донецкой области оккупанты продвинулись в Очеретино.