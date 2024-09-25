Зеленский обсудил с президентом Вьетнама увеличение товарооборота между государствами и Саммит мира
Киев • УНН
Президенты Украины и Вьетнама встретились в Нью-Йорке для обсуждения двусторонних отношений и увеличения товарооборота. Зеленский пригласил Вьетнам присоединиться к Совместному коммюнике Саммита мира.
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Вьетнама То Ламом. Лидеры стран обсудили развитие двусторонних отношений и увеличение товарооборота. Также Зеленский пригласил Вьетнам присоединиться к Совместному коммюнике Саммита мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
То Лам отметил, что в 2022 году товарооборот с Украиной снизился, но уже в прошлом году снова начал постепенно расти. Он предложил обоим государствам работать над его наращиванием в различных сферах.
Если Президент захочет и даст соответствующий импульс, я думаю, было бы неплохо, чтобы наши команды, министерства работали вместе и посмотрели, что можно сделать, чтобы увеличить товарооборот между нашими государствами
Глава государства заявил, что украинцам нужен голос Вьетнама для восстановления справедливого мира.
Он пригласил Вьетнам присоединиться к Совместному коммюнике Саммита мира, работы по трем пунктам Формулы мира, которые рассматривали на первом Саммите, а также посетить Украину.
Зеленский также поблагодарил Вьетнам за предоставление 500 тыс. долларов США через международные гуманитарные организации и готовность присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны.
Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН22 сентября 2024, 19:51 • 34061 просмотр