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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с президентом Вьетнама увеличение товарооборота между государствами и Саммит мира

Зеленский обсудил с президентом Вьетнама увеличение товарооборота между государствами и Саммит мира

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 08:54  •  1799 просмотра

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Президенты Украины и Вьетнама встретились в Нью-Йорке для обсуждения двусторонних отношений и увеличения товарооборота. Зеленский пригласил Вьетнам присоединиться к Совместному коммюнике Саммита мира.

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Вьетнама То Ламом. Лидеры стран обсудили развитие двусторонних отношений и увеличение товарооборота. Также Зеленский пригласил Вьетнам присоединиться к Совместному коммюнике Саммита мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП. 

То Лам отметил, что в 2022 году товарооборот с Украиной снизился, но уже в прошлом году снова начал постепенно расти. Он предложил обоим государствам работать над его наращиванием в различных сферах.

Если Президент захочет и даст соответствующий импульс, я думаю, было бы неплохо, чтобы наши команды, министерства работали вместе и посмотрели, что можно сделать, чтобы увеличить товарооборот между нашими государствами

- сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что украинцам нужен голос Вьетнама для восстановления справедливого мира.

Он пригласил Вьетнам присоединиться к Совместному коммюнике Саммита мира, работы по трем пунктам Формулы мира, которые рассматривали на первом Саммите, а также посетить Украину.

Зеленский также поблагодарил Вьетнам за предоставление 500 тыс. долларов США через международные гуманитарные организации и готовность присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны. 

Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН22 сентября 2024, 19:51 • 34061 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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