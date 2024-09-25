Зеленський обговорив із президентом В'єтнаму збільшення товарообігу між державами та Саміт миру
Київ • УНН
Президенти України та В'єтнаму зустрілися в Нью-Йорку для обговорення двосторонніх відносин і збільшення товарообігу. Зеленський запросив В'єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру.
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом В’єтнаму То Ламом. Лідери країн обговорили розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу. Також Зеленський запросив В'єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.
То Лам зазначив, що 2022 року товарообіг з Україною знизився, але вже торік знову почав поступово зростати. Він запропонував обом державам працювати над його нарощуванням у різних сферах.
Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами
Глава держави заявив, що українцям потрібен голос В’єтнаму для відновлення справедливого миру.
Він запросив В’єтнам приєднатися до Спільного комюніке Саміту миру, роботи за трьома пунктами Формули миру, які розглядали на першому Саміті, а також відвідати Україну.
Зеленський також подякував В’єтнаму за надання 500 тис. доларів США через міжнародні гуманітарні організації та готовність долучитися до відновлення України після закінчення війни.
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