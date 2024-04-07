Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВС Александр Сырский обсудили ситуацию на фронте, планирование дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами, передает УНН.

На связи с Главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства, - написал Зеленский.

Детали

По его словам, был отдельный разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый, заявил Зеленский.

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Начальник ГУР Буданов заявлял, что Украина ожидает активизации наступательных действий России в конце весны и в начале лета. Особенно в районе Донбасса.

