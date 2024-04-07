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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Зеленский обсудил с Главкомом ситуацию на фронте, Умеров доложил о боеприпасах

Киев  •  УНН

7 апреля 2024, 11:58  •  7794 просмотра

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Зеленский обсудил ситуацию на фронте и спланировал дальнейшие действия с главнокомандующим Сирским, а министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВС Александр Сырский обсудили ситуацию на фронте, планирование дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами, передает УНН.

На связи с Главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства,

- написал Зеленский.

Детали

По его словам, был отдельный разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый,

заявил Зеленский.

Дополнение

Начальник ГУР Буданов заявлял, что Украина ожидает активизации наступательных действий России в конце весны и в начале лета. Особенно в районе Донбасса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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