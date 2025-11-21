Зеленский обратился к украинцам: нужно прекратить срач и политические игрища
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев собраться, прекратить распри и политические игрища. Он подчеркнул, что государство должно работать объединенно, а парламент и правительство – эффективно.
Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики – все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины
Он отметил, что помнит, как в "первый день войны разные ходоки передавали разные планы, пункты, ультиматумы были по завершению войны".
Говорили: либо так, либо никак. Либо вы это подпишете, либо вас просто ликвидируют и это вместо вас подпишет "и. о. Президента Украины". Чем это закончилось – известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "домой, в родную гавань". Я не предал Украину тогда, я точно чувствовал за своими плечами поддержку каждого. Каждого из вас. Каждого украинца, украинки, каждого солдата, каждого волонтера, каждого медика, дипломата, журналиста, всего нашего народа
