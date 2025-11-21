Зеленський звернувся до українців: треба припинити срач та політичні ігрища

Президент України Володимир Зеленський закликав українців зібратись, прийти в себе, припинити срач та припинити політичні ігрища. Про це Зеленський заявив у зверненні, передає УНН.

Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України

Він зазначив, що пам’ятає, як у "перший день війни різні ходаки передавали різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни".

Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише "в. о. Президента України". Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань". Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечами підтримку кожного. Кожного з вас. Кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього нашого народу