Зеленский об очередных атаках рф: ПВО, дальнобойность, вооружение, санкции - вот ответ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные атаки рф по Украине и указал, что ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора - вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях, пишет УНН.

Детали

"Весь вечер и ночь террористы атаковали наши города и громады. Ракеты, дроны и КАБы против Одесской, Харьковской, Киевской областей. В Харькове в настоящее время известно более чем о 20 пострадавших, среди них младенец. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

В результате ударов по Одесской области есть повреждения обычных домов. Один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Девять человек пострадали.

Продолжаются аварийно-спасательные работы в Запорожье после вчерашней атаки. По состоянию на сейчас этот террор унес жизни 8 человек, и более 40 человек получили ранения, среди которых четверо детей", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, за эту ночь наши воины уничтожили четыре авиационные ракеты и около 60 ударных дронов, которые применила россия против Украины. "Спасибо нашим защитникам неба, которые делают все возможное, чтобы защитить людей от этого террора, благодарность всем, кто спасает и помогает нашим людям", - отметил Президент.

"Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне каждый раз, когда россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это - единственный путь достичь справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора - вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях", - указал Зеленский.

Последствия атак рф по Украине: четыре региона под ударом, 9 погибших, десятки пострадавших