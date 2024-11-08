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Последствия атак рф по Украине: четыре региона под ударом, 9 погибших, десятки пострадавших

Киев  •  УНН

06:59 • 3502 просмотра

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В результате российских обстрелов в Одессе, Харькове, Киеве и Запорожье погибли 9 человек, 80 получили ранения. Спасательные службы МВД работают над ликвидацией последствий ударов и помощью пострадавшим.

В результате атак российских войск в Одесской области, в Харькове, Киевской области и Запорожье погибли 9 человек, 80 пострадали, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, все необходимые силы системы МВД ликвидируют последствия вражеских атак по Украине:

Одесская область: в результате российского обстрела погиб человек, еще 9 - пострадали. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам, в том числе ребенку и беременной женщине. Спасатели потушили огонь и обследовали территорию, к ликвидации последствий было привлечено и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.

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«В каждом регионе, который пострадал от обстрела, продолжают работать наши спасательные подразделения, следственные группы, психологи. Задействованы все необходимые подразделения для скорейшей ликвидации последствий ударов, помощи гражданским, фиксации очередных российских преступлений», - подчеркнул Клименко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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