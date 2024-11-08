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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 92487 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
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Падение обломков сбитых ракет на Киевщине: пострадали 4 человека

Падение обломков сбитых ракет на Киевщине: пострадали 4 человека

Киев  •  УНН

05:36 • 1011 просмотра

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В результате падения обломков сбитых целей на Киевщине пострадали четверо водителей. Один из них в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести, один получил легкие травмы, все госпитализированы.

Сегодня во время ракетной атаки на Киевщине в результате падения обломков сбитых целей пострадали четыре человека. Об этом сообщает Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По информации, ранения получили водители, чьи автомобили оказались вблизи места падения обломков.

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Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще двое получили ранения средней тяжести, а один - легкие травмы. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, их госпитализируют в больницу.

На Киевщине работает ПВО: жителей просят оставаться в укрытиях из-за ракетной атаки8 ноября 2024, 03:29 • 9803 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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