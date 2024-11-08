Падение обломков сбитых ракет на Киевщине: пострадали 4 человека
Киев • УНН
В результате падения обломков сбитых целей на Киевщине пострадали четверо водителей. Один из них в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести, один получил легкие травмы, все госпитализированы.
Сегодня во время ракетной атаки на Киевщине в результате падения обломков сбитых целей пострадали четыре человека. Об этом сообщает Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
По информации, ранения получили водители, чьи автомобили оказались вблизи места падения обломков.
Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще двое получили ранения средней тяжести, а один - легкие травмы. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, их госпитализируют в больницу.
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