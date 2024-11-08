Падение обломков сбитых ракет на Киевщине: пострадали 4 человека

Сегодня во время ракетной атаки на Киевщине в результате падения обломков сбитых целей пострадали четыре человека. Об этом сообщает Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По информации, ранения получили водители, чьи автомобили оказались вблизи места падения обломков.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще двое получили ранения средней тяжести, а один - легкие травмы. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, их госпитализируют в больницу.

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