На Киевщине работает ПВО: жителей просят оставаться в укрытиях из-за ракетной атаки

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Жители Киевщины!

Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях.

В области работает ПВО.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения - говорится в сообщении.

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Воздушные Силы ВСУ проинформировали о вражеской ракете в направлении Киева.