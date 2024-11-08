На Киевщине работает ПВО: жителей просят оставаться в укрытиях из-за ракетной атаки
Киев • УНН
В Киевской области зафиксирована ракетная атака, работают силы противовоздушной обороны. Население призывают находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Жители Киевщины!
Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях.
В области работает ПВО.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения
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Воздушные Силы ВСУ проинформировали о вражеской ракете в направлении Киева.