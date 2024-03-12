Зеленский о возможной отправке западных войск в Украину: "Речь идет лишь об обучении в различных областях"

В предложении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "нельзя отвергать ни один вариант" поддержки Украины, в том числе и отправку западных войск, речь идет лишь об обучении в различных областях, заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства сказал в интервью Le Monde и BFMTV, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

Зеленский сообщил, что обсудит с Макроном варианты поддержки Украины когда президент Франции приедет в Киев

По его словам, самое главное из того, что обсуждалось на саммите европейских лидеров в Париже - это сфера киберзащиты. "Его ( Макрона -ред.) предложение положительное, мы уже работаем с партнерами. Это не военное присутствие, но специалисты обмениваются данными и разведданными", - указал глава государства.

Как подчеркнул Зеленский, Макрон хочет, чтобы Украина не оказалась в одиночестве с одним или двумя партнерами, он хочет создать коалицию вокруг Украины.

Президент отметил, что в сфере подготовки, "не секрет, что были учебные миссии, как для артиллерии, так и для бронетехники, систем обороны, F16 и боевых самолетов".

Но Эммануэль (Макрон - ред.) хорошо знает, что когда мы отправляем наших солдат на обучение, после возвращения им также приходится адаптироваться к украинской среде и продолжать обучение там. Этот процесс занимает вдвое больше времени - с момента отправки на обучение до получения оперативной готовности на поле боя. Предложение сократить время обучения, проводить его полностью в Украине, непосредственно адаптируя его к условиям войны, - это хорошо. Это не означает, что французская армия собирается вмешаться в дела Украины, речь идет лишь об обучении в различных областях -указал Президент.

Напомним

Недавно, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.