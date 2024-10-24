Зеленский о Крымской платформе: много работали по пунктам Формулы мира

Сегодня на Крымской платформе много работали по пунктам украинской Формулы мира. В частности, пункта о территориальной целостности и выполнении Устава ООН. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

«Сегодня работает наша Крымская платформа, ее парламентское измерение... Более 70 делегаций-участниц. Это хорошее, широкое представительство. В этом году платформа работает в Латвии. Сегодня я обращался к участникам саммита и призвал поддержать План победы. Знаю, что пункты Плана достаточно глубоко и подробно обсуждались. И важно, чтобы мы работали с нашими партнерами не только на самом высоком политическом уровне ради выполнения Плана, но и на всех политических и общественных уровнях», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что очень важно быть объединенными, максимально понятными миру - в мотивах Украины, в потребностях.

«Также отдельно я хочу отметить, что сегодня на Крымской платформе много работали и по пунктам нашей Формулы мира. В частности, пункта о территориальной целостности и выполнении Устава ООН», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня, в День Объединенных Наций важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации.

«Хотя даже некоторые ее функционеры отдают предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение. Спасибо всем, кто помогает в этом Украине», - сказал Зеленский.

Генсек ООН Гутерриш прибыл в россию на саммит БРИКС

Дополнение

Глава государства на саммите Крымской платформы заявил, что Путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для