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Глава держави на саміті Кримської платформи: "путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів"

Київ • УНН

 • 17656 перегляди

Президент України виступив на саміті Кримської платформи в Латвії. Зеленський наголосив, що підтримка України свідчить про провал спроб росії легітимізувати окупацію Криму та інші міжнародні злочини.

Глава держави на саміті Кримської платформи: "путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка України іншими країнами свідчить про те, що російському диктатору володимиру путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримської платформи у Латвії, передає УНН.

Деталі

Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що росія з 2014 року провалилася у головному для неї, а саме путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів. Саме з захоплення Криму почався напад росії на систему міжнародного права, але вкрасти землю іншого народу, депортувати тих, хто чинить спротив і зламати життя цілої нації, тобто все, що робить росія, ніколи не буде прийнято. Прийнято міжнародною спільнотою. Для всіх держав однаково цінно зберігати суверенітет, територіальну цілісність і право визначати своє майбутнє. На цьому базується Статут ООН. Не на тому, що хтось може вирішити, спалити життя сусіднього народу, чи депортувати його, як це не однаразово робила москва, і з народами нашого регіону, а на зовсім інших цілям, інших принципах

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли зараз деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в казані, і коли фактично під цей саміт можуть переміщуватися війська з КНДР ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", "ми все одно знає, що переможе не той, хто руйнує, не той, хто депортує, а той, хто об’єднує народи".

"Якщо ми будемо успішні у тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, можуть бути впевнені, що світові вистачить сил, вистачить єдності, щоб захистити міжнародне право. Злочинець не повинен виграти від цієї війни. Ми повинні вистояти в боях, які тривають зараз на землі в Україні", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського громадянського суспільства, зокрема і Максимом Буткевичем, якого нещодавно було звільнено з полону. На зустрічі обговорили План перемоги та потребу в об’єднанні суспільства заради справедливості для України.

Павло Башинський

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