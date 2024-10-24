Глава держави на саміті Кримської платформи: "путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка України іншими країнами свідчить про те, що російському диктатору володимиру путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримської платформи у Латвії, передає УНН.

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Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що росія з 2014 року провалилася у головному для неї, а саме путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів. Саме з захоплення Криму почався напад росії на систему міжнародного права, але вкрасти землю іншого народу, депортувати тих, хто чинить спротив і зламати життя цілої нації, тобто все, що робить росія, ніколи не буде прийнято. Прийнято міжнародною спільнотою. Для всіх держав однаково цінно зберігати суверенітет, територіальну цілісність і право визначати своє майбутнє. На цьому базується Статут ООН. Не на тому, що хтось може вирішити, спалити життя сусіднього народу, чи депортувати його, як це не однаразово робила москва, і з народами нашого регіону, а на зовсім інших цілям, інших принципах