Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону правозахисником Максимом Буткевичем: про що говорили
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з представниками громадянського суспільства, включаючи звільненого з полону Максима Буткевича. Обговорили План перемоги, єдність у просуванні рішень щодо НАТО та розвитку оборони.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського громадянського суспільства, зокрема і Максимом Буткевичем, якого нещодавно було звільнено з полону. На зустрічі обговорили План перемоги та потребу в об’єднанні суспільства заради справедливості для України. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні була зустріч із представниками нашого українського громадянського суспільства. Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону. Детально обговорили План перемоги та нашу потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою
Він зазначив, що Україна розраховує на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО, а також щодо розвитку української системи оборони.
"Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці. І також маємо разом працювати над кроками, які дадуть Україні змогу швидше відновитись після цієї війни", - додав Зеленський.
Нагадаємо
18 жовтня з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.