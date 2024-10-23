Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону правозахисником Максимом Буткевичем: про що говорили

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1830 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11840 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 28370 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45241 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80700 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66255 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78533 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93799 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87324 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177903 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15851 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23696 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10650 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8608 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7378 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 28368 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177903 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334077 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267681 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378175 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 748 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45240 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18096 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23226 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28921 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону правозахисником Максимом Буткевичем: про що говорили

Київ • УНН

 • 48816 перегляди

Президент України провів зустріч з представниками громадянського суспільства, включаючи звільненого з полону Максима Буткевича. Обговорили План перемоги, єдність у просуванні рішень щодо НАТО та розвитку оборони.

Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону правозахисником Максимом Буткевичем: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського громадянського суспільства, зокрема і Максимом Буткевичем, якого нещодавно було звільнено з полону. На зустрічі обговорили План перемоги та потребу в об’єднанні суспільства заради справедливості для України. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні була зустріч із представниками нашого українського громадянського суспільства. Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону. Детально обговорили План перемоги та нашу потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО, а також щодо розвитку української системи оборони.

"Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці. І також маємо разом працювати над кроками, які дадуть Україні змогу швидше відновитись після цієї війни", - додав Зеленський.

Нагадаємо

18 жовтня з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійнаПолітика
NATO
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58