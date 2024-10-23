Зеленский встретился с освобожденным из российского плена правозащитником Максимом Буткевичем: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского гражданского общества, в том числе и Максимом Буткевичем, который недавно был освобожден из плена. На встрече обсудили План победы и потребность в объединении общества ради справедливости для Украины. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня была встреча с представителями нашего украинского гражданского общества. Много было организаций - внешняя политика, развитие оборонной сферы, правозащита, защита свободы. В частности, был и Максим Буткевич - украинский правозащитник и воин, которого нам недавно удалось освободить из российского плена. Подробно обсудили План победы и нашу потребность в объединении - в том, чтобы вместе возвращать справедливость для Украины, приближать мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО, а также по развитию украинской системы обороны.

"Надо более активно призывать партнеров к решительности в оборонном сотрудничестве. И также должны вместе работать над шагами, которые дадут Украине возможность быстрее восстановиться после этой войны", - добавил Зеленский.

Напомним

18 октября из российского плена домой вернулся правозащитник, военнослужащий и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.