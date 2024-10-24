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Глава государства на саммите Крымской платформы: "путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов"

Глава государства на саммите Крымской платформы: "путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов"

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 08:26  •  7629 просмотра

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Президент Украины выступил на саммите Крымской платформы в Латвии. Зеленский отметил, что поддержка Украины свидетельствует о провале попыток россии легитимизировать оккупацию Крыма и другие международные преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Украины другими странами свидетельствует о том, что российскому диктатору владимиру путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Крымской платформы в Латвии, передает УНН.

Детали

Количество государственных флагов в этом зале сейчас точно свидетельствует о том, что россия с 2014 года провалилась в главном для нее, а именно путину не удалось сделать международное преступление частью нормы для народов. Именно с захвата Крыма началось нападение россии на систему международного права, но украсть землю другого народа, депортировать тех, кто сопротивляется и сломать жизнь целой нации, то есть все, что делает россия, никогда не будет принято. Принято международным сообществом. Для всех государств одинаково ценно сохранять суверенитет, территориальную целостность и право определять свое будущее. На этом базируется Устав ООН. Не на том, что кто-то может решить, сжечь жизнь соседнего народа, или депортировать его, как это не раз делала москва, и с народами нашего региона, а на совсем других целях, других принципах

- сказал Зеленский.

Он отметил, что когда сейчас некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в котле, и когда фактически под этот саммит могут перемещаться войска из КНДР ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", "мы все равно знает, что победит не тот, кто разрушает, не тот, кто депортирует, а тот, кто объединяет народы".

"Если мы будем успешны в том, чтобы завершить эту войну справедливо, то любой другой народ, против которого могут планировать подобную агрессию, могут быть уверены, что миру хватит сил, хватит единства, чтобы защитить международное право. Преступник не должен выиграть от этой войны. Мы должны выстоять в боях, которые продолжаются сейчас на земле в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинского гражданского общества, в том числе и Максимом Буткевичем, который недавно был освобожден из плена. На встрече обсудили План победы и потребность в объединении общества ради справедливости для Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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