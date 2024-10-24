Зеленський про Кримську платформу: багато працювали щодо пунктів Формули миру
Київ • УНН
На засіданні Кримської платформи в Латвії взяли участь понад 70 делегацій. Учасники обговорили План перемоги та пункти Формули миру, зокрема щодо територіальної цілісності.
Сьогодні на Кримській платформі багато працювали щодо пунктів української Формули миру. Зокрема, пункту про територіальну цілісність та виконання Статуту ООН. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
"Сьогодні працює наша Кримська платформа, її парламентський вимір...Понад 70 делегацій-учасниць. Це хороше, широке представництво. Цього року платформа працює в Латвії. Сьогодні я звертався до учасників саміту й закликав підтримати План перемоги. Знаю, що пункти Плану достатньо глибоко й детально обговорювались. І важливо, щоб ми працювали з нашими партнерами не тільки на найвищому політичному рівні заради виконання Плану, але й на всіх політичних та суспільних рівнях", - розповів Зеленський.
Він зауважив, що дуже важливо бути об’єднаними, максимально зрозумілими світові – у мотивах України, у потребах.
"Також окремо я хочу відзначити, що сьогодні на Кримській платформі багато працювали й щодо пунктів нашої Формули миру. Зокрема, пункту про територіальну цілісність та виконання Статуту ООН", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні, у День Об’єднаних Націй важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.
"Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні", - сказав Зеленський.
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