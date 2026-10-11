Зеленский не знает о начале «энергетического перемирия», объявленного Трампом, и просит сообщить ему, когда оно начнётся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не располагает информацией о начале «энергетического перемирия» с Россией, о котором объявил американский лидер Дональд Трамп. В то же время Украина готова принять такую договорённость. Об этом Зеленский сказал в коротком интервью Axios, пишет УНН.

Детали

Реагируя на заявление Трампа, украинский президент отметил, что Киев ожидает конкретной информации о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнётся прекращение огня. Мы готовы и примем его – заявил Зеленский.

Что предшествовало заявлению Зеленского

Ранее Трамп написал в Truth Social, что между Украиной и Россией якобы немедленно вступает в силу «энергетическое перемирие». По его словам, обе стороны согласились на договорённость, которую он призвал не нарушать.

В то же время Зеленский ранее заявил в эфире ABC, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Конкретные сроки, условия и механизмы контроля за возможным перемирием пока остаются неизвестными.

В Киеве ничего не знают об «энергетическом перемирии», о котором объявил Трамп, — FT