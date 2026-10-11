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Зеленський не знає про початок "енергетичного перемир'я", оголошеного Трампом, і просить повідомити його, коли воно почнеться

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Зеленський заявив, що не знає про початок оголошеного Трампом перемир’я. Україна готова його прийняти за умови припинення ударів по енергетиці.

Зеленський не знає про початок "енергетичного перемир'я", оголошеного Трампом, і просить повідомити його, коли воно почнеться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має інформації про початок "енергетичного перемир'я" з росією, про яке оголосив американський лідер Дональд Трамп. Водночас Україна готова прийняти таку домовленість. Про це Зеленський сказав у короткому інтерв'ю Axios, пише УНН.

Деталі

Реагуючи на заяву Трампа, український президент зазначив, що Київ очікує конкретної інформації про можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Якщо президент Трамп домовився про це з путіним, будь ласка, повідомте нам, коли почнеться припинення вогню. Ми готові, і ми його приймемо

– заявив Зеленський.

Що передувало заяві Зеленського

Раніше Трамп написав у Truth Social, що між Україною та росією нібито негайно набуває чинності "енергетичне перемир'я". За його словами, обидві сторони погодилися на домовленість, яку він закликав не порушувати.

Водночас Зеленський раніше заявляв в ефірі ABC, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо москва зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Конкретні терміни, умови та механізми контролю за можливим перемир'ям наразі залишаються невідомими.

У Києві нічого не знають про "енергетичне перемир'я" яке оголосив Трамп – FT11.10.26, 17:50 • 1832 перегляди

Степан Гафтко

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