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Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

Владимир Зеленский сообщил об успешных переговорах украинской и американской команд по соглашению по редкоземельным металлам. Он анонсировал продолжение встреч для наработки деталей соглашения.

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской команды и американской по соглашению по редкоземельным металлам прошла положительно и анонсировал новые встречи. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Переговоры прошли, они были положительные. Это была встреча нашей технической команды, и встречи на этом уровне в разном формате - и оффлайн, и онлайн - будут продолжаться всю эту неделю до конца. После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут, что они наработали. Пока обе стороны они закончили встречу положительно 

- сказал Зеленский.

Напомним

УНН сообщал, что в прошлую пятницу, 11 апреля, украинская делегация находилась в Вашингтоне, где планировалось провести новый раунд переговоров по соглашению о редкоземельных металлах. Переговоры должны были носить в основном технический характер.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по соглашению о редкоземельных металлах - СМИ11.04.25, 20:39 • 12073 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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