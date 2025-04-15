Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил об успешных переговорах украинской и американской команд по соглашению по редкоземельным металлам. Он анонсировал продолжение встреч для наработки деталей соглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской команды и американской по соглашению по редкоземельным металлам прошла положительно и анонсировал новые встречи. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Переговоры прошли, они были положительные. Это была встреча нашей технической команды, и встречи на этом уровне в разном формате - и оффлайн, и онлайн - будут продолжаться всю эту неделю до конца. После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут, что они наработали. Пока обе стороны они закончили встречу положительно
Напомним
УНН сообщал, что в прошлую пятницу, 11 апреля, украинская делегация находилась в Вашингтоне, где планировалось провести новый раунд переговоров по соглашению о редкоземельных металлах. Переговоры должны были носить в основном технический характер.
Украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по соглашению о редкоземельных металлах - СМИ11.04.25, 20:39 • 12073 просмотра