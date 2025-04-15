Зеленський назвав перемовини зі США щодо копалин позитивними та анонсував нові зустрічі
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про успішні переговори української та американської команд щодо угоди по рідкісноземельних металах. Він анонсував продовження зустрічей для напрацювання деталей угоди.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української команди та американської щодо угоди по рідкісноземельних металах пройшла позитивно і анонсував нові зустрічі. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
Перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була зустріч нашої технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони вони закінчили зустріч позитивно
Нагадаємо
УНН повідомляв, що в минулу п’ятницю, 11 квітня, українська делегація перебувала у Вашингтоні, де планувалося провести новий раунд переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори повинні були мати здебільшого технічний характер.
Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали - ЗМІ11.04.25, 20:39 • 12077 переглядiв