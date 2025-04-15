Зеленський назвав перемовини зі США щодо копалин позитивними та анонсував нові зустрічі

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19973 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 87067 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 46205 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 51770 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 58411 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 102067 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 92626 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35992 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60939 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110427 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 103618 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 62263 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 36270 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 30338 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 18908 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 2986 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 87067 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 103847 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 102067 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 92626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 62420 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31820 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32698 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33805 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35979 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Зеленський назвав перемовини зі США щодо копалин позитивними та анонсував нові зустрічі

Київ • УНН

 • 11107 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про успішні переговори української та американської команд щодо угоди по рідкісноземельних металах. Він анонсував продовження зустрічей для напрацювання деталей угоди.

Зеленський назвав перемовини зі США щодо копалин позитивними та анонсував нові зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української команди та американської щодо угоди по рідкісноземельних металах пройшла позитивно і анонсував нові зустрічі. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була зустріч нашої технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони вони закінчили зустріч позитивно 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що в минулу п’ятницю, 11 квітня, українська делегація перебувала у Вашингтоні, де планувалося провести новий раунд переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори повинні були мати здебільшого технічний характер.

Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали - ЗМІ11.04.25, 20:39 • 12077 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Марк Рютте
NATO
Вашингтон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40