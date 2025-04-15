Зеленський назвав перемовини зі США щодо копалин позитивними та анонсував нові зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української команди та американської щодо угоди по рідкісноземельних металах пройшла позитивно і анонсував нові зустрічі. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була зустріч нашої технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони вони закінчили зустріч позитивно - сказав Зеленський.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що в минулу п’ятницю, 11 квітня, українська делегація перебувала у Вашингтоні, де планувалося провести новий раунд переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори повинні були мати здебільшого технічний характер.

Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали - ЗМІ