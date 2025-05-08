Зеленский: либо россия изменится, либо меняться придется миру, как 80 лет назад

Для победы мира нужно, чтобы россия радикально изменилась. Или придется меняться миру, как и 80 лет назад, когда все осознали: умиротворять зло невозможно, с ним надо бороться, или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию россии, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении из центра Киева по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, пишет УНН.

Каждый из нас хочет, чтобы наступила тишина, наступила победа мира. Мы боремся за это. И понимаем, что для этого нужно. Или россия должна радикально измениться. Или же меняться придется миру. Именно так, как мир сделал это 80 лет назад. Когда всем наконец стало очевидно: умиротворять зло невозможно. С ним надо бороться. Вместе. Бороться решительно. Силой. Давлением. На поле боя, дипломатической арене, в экономическом пространстве, повсюду, где это только возможно. Чтобы действительно "никогда снова". Или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию россии - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: 80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне. "И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это стоим сегодня. Именно это однажды произойдет", - подчеркнул Президент.

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