Зеленський: або росія зміниться, або змінюватися доведеться світу, як 80 років тому

Для перемоги миру потрібно, аби росія радикально змінилася. Або доведеться змінюватися світу, як і 80 років тому, коли всі усвідомили: умиротворювати зло неможливо, з ним треба боротися, або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію росії, заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з центру Києва з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, пише УНН.

Кожен із нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це. І розуміємо, що для цього потрібно. Або росія має радикально змінитись. Або ж змінюватись доведеться світу. Саме так, як світ зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно "ніколи знову". Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію росії