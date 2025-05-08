Зеленський: або росія зміниться, або змінюватися доведеться світу, як 80 років тому

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни
Ексклюзив
07:22 • 2238 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

03:10 • 15305 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 32498 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 51364 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 46036 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 59712 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 49481 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 52912 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
7 травня, 13:29 • 45051 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
7 травня, 13:20 • 41682 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
3.4м/с
45%
749 мм
Популярнi новини

Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти - голова НБУ Пишний

7 травня, 23:02 • 4824 перегляди

Удар дрона рф по ЧАЕС: збитки на десятки мільйонів євро, ремонт може тривати роками - The Guardian

7 травня, 23:58 • 14018 перегляди

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

8 травня, 01:26 • 17173 перегляди

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

02:39 • 15386 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

03:03 • 19022 перегляди
Публікації

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 1252 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 51380 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 108841 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 111977 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 104824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 36369 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 68028 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 117646 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 113407 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 123970 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

Зеленський: або росія зміниться, або змінюватися доведеться світу, як 80 років тому

Київ • УНН

 • 3078 перегляди

Для досягнення миру необхідна радикальна трансформація росії. В іншому випадку, світу доведеться змінитись, як 80 років тому, усвідомивши неможливість умиротворення зла.

Зеленський: або росія зміниться, або змінюватися доведеться світу, як 80 років тому

Для перемоги миру потрібно, аби росія радикально змінилася. Або доведеться змінюватися світу, як і 80 років тому, коли всі усвідомили: умиротворювати зло неможливо, з ним треба боротися, або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію росії, заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з центру Києва з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, пише УНН.

Кожен із нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це. І розуміємо, що для цього потрібно. Або росія має радикально змінитись. Або ж змінюватись доведеться світу. Саме так, як світ зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно "ніколи знову". Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію росії

- заявив Зеленський.

Глава держави наголосив: 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. "І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться", - підкреслив Президент.

Зеленський назвав російське триденне "перемир'я" театральністю: заявив, що не буде грати в "ігри" путіна03.05.25, 14:42 • 4577 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Brent
$61.32
Bitcoin
$99,036.80
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,335.41
Ethereum
$1,910.88