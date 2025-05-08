Зеленський: або росія зміниться, або змінюватися доведеться світу, як 80 років тому
Київ • УНН
Для досягнення миру необхідна радикальна трансформація росії. В іншому випадку, світу доведеться змінитись, як 80 років тому, усвідомивши неможливість умиротворення зла.
Для перемоги миру потрібно, аби росія радикально змінилася. Або доведеться змінюватися світу, як і 80 років тому, коли всі усвідомили: умиротворювати зло неможливо, з ним треба боротися, або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію росії, заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з центру Києва з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, пише УНН.
Кожен із нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це. І розуміємо, що для цього потрібно. Або росія має радикально змінитись. Або ж змінюватись доведеться світу. Саме так, як світ зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно "ніколи знову". Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію росії
Глава держави наголосив: 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. "І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться", - підкреслив Президент.
Зеленський назвав російське триденне "перемир'я" театральністю: заявив, що не буде грати в "ігри" путіна03.05.25, 14:42 • 4577 переглядiв